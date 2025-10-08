Deputados Zeca do PT e Coronel David batem boca na Alems

A sessão de terça-feira (7) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) foi marcada por um novo embate entre parlamentares de esquerda e direita, depois de uma troca de repúdios.

A discussão começou quando o deputado Zeca do PT criticou o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Marcelo Bertoni, por falas contrárias ao PAC e à senadora Tereza Cristina (PP), que cobrou aumento no seguro rural. Zeca afirmou que ambos são ligados ao bolsonarismo e que “nada fizeram” quando estavam no poder.

Em resposta, o deputado Coronel David, do PL, apresentou um repúdio ao repúdio de Zeca, defendendo a Famasul e a senadora. O tom subiu quando Zeca rebateu dizendo: “Coronel é coronel lá na polícia. Não vem querer dar ordem aqui”.

O presidente da Casa, Gerson Claro, precisou intervir para conter os ânimos e lembrar o regimento. Apesar da tensão, a sessão seguiu após a troca de farpas entre os deputados.

Esta não foi a primeira vez em que os deputados divergiram na sessão.

Em abril, eles discutiram após a apresentação da nota de repudio da Associação dos Oficiais Militares Estaduais, depois que Zeca do PT se referir à Polícia Militar como “a droga da polícia”, durante o debate sobre protestos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a atuação da tropa de choque em ações de desocupação no Estado.

Na ocasião, o deputado Coronel Davi, que já foi comandante da Policia Militar, subiu o tom dizendo: “droga é o senhor, droga é o seu partido”. A confusão levou a suspensão da sessão por alguns minutos.

Acompanhe trecho da discussão: