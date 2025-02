Desafios climáticos e lei de bioinsumos são discutidos em reunião da CNA

A Comissão Nacional de Cana-de-Açúcar da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) realizou uma reunião para discutir os desafios do setor diante das mudanças climáticas, o impacto da nova Lei de Bioinsumos e as ações prioritárias para 2025.

Desde 2023, as temperaturas têm aumentado gradualmente, gerando preocupação para o cenário agropecuário. Além do calor, a baixa umidade do solo, secas e atuação do La Niña também foram tópicos discutidos.

A nova Lei de Bioinsumos estabelece diretrizes para o uso de produtos biológicos na agropecuária, fortalecendo a segurança jurídica e incentivando práticas sustentáveis.

A aprovação da lei que assegura aos produtores independentes de biomassa o direito a receitas provenientes de transações de créditos de descarbonização (CBios) é uma das conquistas do setor.

Ainda voltada à sustentabilidade, a CNA promoveu o seminário AgroEnergia, reforçando seu compromisso com a transição energética sustentável.