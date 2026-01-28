A cada 22 minutos, uma criança ou adolescente desapareceu no Brasil em 2025

A cada 22 minutos, uma criança ou adolescente desapareceu no Brasil ao longo de 2025. O dado, extraído de um levantamento nacional com base em registros oficiais dos estados, revela a dimensão de um problema que permanece silencioso para grande parte da sociedade, mas que afeta milhares de famílias todos os anos.

No total, 23.919 pessoas com menos de 18 anos tiveram o paradeiro registrado como desconhecido no período, o que representa uma média diária de 66 desaparecimentos. Em comparação com 2024, o aumento foi de 8%, reforçando a tendência de crescimento dos casos.

Uma estatística que esconde histórias reais

Por trás de cada registro, há famílias em busca de respostas, comunidades mobilizadas e crianças expostas a diferentes tipos de risco. O desaparecimento infantil pode estar associado a múltiplos fatores, como conflitos familiares, violência, exploração, abandono ou aliciamento.

A legislação brasileira considera desaparecida qualquer pessoa cujo paradeiro seja desconhecido, independentemente das circunstâncias, o que torna essencial o registro imediato e a atuação rápida das autoridades.

Meninas são maioria entre as vítimas

O perfil das vítimas chama atenção para desigualdades estruturais. Mais de seis em cada dez crianças e adolescentes desaparecidos em 2025 eram do sexo feminino. Especialistas alertam que esse dado dialoga com outras formas de violência de gênero que atingem meninas desde a infância.

Já os meninos representaram pouco menos de 40% dos casos registrados, enquanto uma pequena parcela dos dados não informava o sexo da vítima.