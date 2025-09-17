Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

JUSTIÇA

Desembargador Eduardo Machado Rocha é eleito vice-presidente do TJMS até 2026

Escolha ocorreu em sessão marcada pela despedida do desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho

Fernando de Carvalho

Eduardo Machado Moura - Foto: Divulgação/TJMS
Eduardo Machado Moura - Foto: Divulgação/TJMS

O desembargador Eduardo Machado Rocha foi eleito e empossado nesta quarta-feira (17) como vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). A escolha ocorreu por aclamação durante sessão do Tribunal Pleno, logo após a homenagem de despedida ao desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, que se aposentou e deixou o cargo.

Com 38 anos de atuação na magistratura, Machado Rocha exercerá a vice-presidência até o fim do biênio 2025/2026. Em discurso após a eleição, agradeceu a confiança dos colegas e afirmou que exercerá o cargo “com dignidade e dedicação”.

Missão e responsabilidades

O presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, destacou a importância das atribuições do cargo, que inclui o juízo de admissibilidade dos recursos especiais e a administração dos precatórios do Estado e dos municípios. Ele disse ter “certeza e convicção” de que o novo vice-presidente fará uma “excelente administração” na função.

Trajetória

Natural de Dourados, Eduardo Machado Rocha formou-se em Direito pela Unigran em 1980 e ingressou na magistratura em 1987 como juiz substituto. Atuou em comarcas como Iguatemi, Coxim e Naviraí, sendo promovido em 1996 à Entrância Especial em Dourados, onde assumiu a 1ª Vara Cível. Tornou-se desembargador em setembro de 2013.

Aposentadoria

A eleição de Eduardo Machado Rocha foi motivada pela aposentadoria do desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho, anunciada na mesma sessão. O magistrado encerrou sua trajetória no Judiciário sul-mato-grossense em uma sessão solene de homenagem que reuniu colegas, familiares e amigos.

*Com informações do TJMS

