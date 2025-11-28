Desemprego cai para 5,4% e atinge menor nível da série histórica do IBGE

A taxa de desemprego cai para 5,4% no Brasil e atingiu o menor índice registrado pela série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que começou em 2012. O trimestre que encerrou em outubro marcou a queda.

O período de três meses terminou com recorde no número de pessoas com carteira assinada e no rendimento médio do trabalhador. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua divulgada nesta sexta-feira (28).

HISTÓRICO

No trimestre móvel anterior, terminado em setembro, era de 5,6%. No trimestre terminado em outubro de 2024, a taxa era 6,2%. A maior taxa já anotada foi de 14,9%, atingida em dois períodos: nos trimestres móveis encerrados em setembro de 2020 e em março de 2021, ambos durante a pandemia de covid-19.

São 5,910 milhões de desempragos, menor contingente da série histórica. Esse total de pessoas representa queda de 11,8% (menos 788 mil pessoas procurando emprego) em relação ao mesmo trimestre de 2024. Já o total de empregados ficou em 102,5 milhões, patamar recorde.

O total de ocupados com carteira assinada chegou a 39,182 milhões, outro recorde da pesquisa.