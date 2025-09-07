Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

BRASIL!

Desfile cívico-militar do 7 de Setembro reúne multidão e protestos em Campo Grande

Adriano Hany

O desfile cívico-militar reuniu milhares de pessoas e autoridades em Campo Grande.
O desfile cívico-militar reuniu milhares de pessoas e autoridades em Campo Grande. Foto: Juliano Almeida / CG News

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro levou milhares de pessoas à Rua 13 de Maio, em Campo Grande, neste domingo (7). O evento começou com pontualidade, quando o governador Eduardo Riedel (PP) realizou a revista à tropa às 8h05, seguido do cerimonial às 8h45. O hasteamento das bandeiras do Brasil, Mato Grosso do Sul e Campo Grande marcou a abertura oficial, encerrada com a execução do Hino da Independência pela banda militar.

Logo após o protocolo, o desfile iniciou às 9h20, reunindo tropas do Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e demais corporações. Entre as atrações que chamaram a atenção do público estavam o canil da PM, veículos blindados, como tanques e ônibus militares, além da apresentação do pelotão de choque, que desfilou com fardamento verde e amarelo, acompanhado da detonação de bombas de efeito moral. O momento arrancou aplausos e vibração das arquibancadas, já lotadas mais de uma hora antes do início.

Autoridades e o Desfile Cívico-Militar

As autoridades estaduais e municipais ocuparam o palanque oficial. Além de Riedel, estavam presentes o senador Nelsinho Trad, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), o deputado Paulo Corrêa e o presidente da Câmara Municipal, Epaminondas Neto, o Papy (PSDB). A prefeita Adriane Lopes (PP) não foi vista no evento. Durante a cerimônia, foi registrada também a participação do secretário municipal de Relações Institucionais, Ulisses Rocha, que representou o Executivo da Capital.

Embora marcado pelo clima de civismo e patriotismo, o desfile não ficou isento de protestos. Um grupo reivindicou mais investimentos em saúde para pessoas com deficiência e reclamou da contribuição previdenciária de aposentados. Outro homem protestou contra a ditadura e destacou pautas sociais e trabalhistas. Apesar disso, a festa seguiu de forma tranquila, sem incidentes graves, com forte simbolismo nacional e interação positiva entre forças de segurança e população.

Declarações e Reflexões sobre a Independência

Em declaração, o presidente da Câmara, Papy, ressaltou a importância do ato: “Faço questão de vir não só como representante da Mesa Diretora, mas também como cidadão. É um evento importantíssimo, de memória da nação brasileira, da Independência do Brasil. É uma reflexão muito importante que fazemos hoje: a dos lados que são opositores, mas que, no final do dia, precisam realmente de um país pacificado, que olhe para o futuro e que, principalmente, priorize a nação brasileira.

O evento, portanto, consolidou-se como um marco da data cívica em Campo Grande, mesclando apresentações militares empolgantes, simbolismo patriótico e reivindicações sociais que deram o tom de participação popular.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos