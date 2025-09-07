Desfile cívico-militar do 7 de Setembro reúne multidão e protestos em Campo Grande

O tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro levou milhares de pessoas à Rua 13 de Maio, em Campo Grande, neste domingo (7). O evento começou com pontualidade, quando o governador Eduardo Riedel (PP) realizou a revista à tropa às 8h05, seguido do cerimonial às 8h45. O hasteamento das bandeiras do Brasil, Mato Grosso do Sul e Campo Grande marcou a abertura oficial, encerrada com a execução do Hino da Independência pela banda militar.

Logo após o protocolo, o desfile iniciou às 9h20, reunindo tropas do Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e demais corporações. Entre as atrações que chamaram a atenção do público estavam o canil da PM, veículos blindados, como tanques e ônibus militares, além da apresentação do pelotão de choque, que desfilou com fardamento verde e amarelo, acompanhado da detonação de bombas de efeito moral. O momento arrancou aplausos e vibração das arquibancadas, já lotadas mais de uma hora antes do início.

Autoridades e o Desfile Cívico-Militar

As autoridades estaduais e municipais ocuparam o palanque oficial. Além de Riedel, estavam presentes o senador Nelsinho Trad, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), o deputado Paulo Corrêa e o presidente da Câmara Municipal, Epaminondas Neto, o Papy (PSDB). A prefeita Adriane Lopes (PP) não foi vista no evento. Durante a cerimônia, foi registrada também a participação do secretário municipal de Relações Institucionais, Ulisses Rocha, que representou o Executivo da Capital.

Embora marcado pelo clima de civismo e patriotismo, o desfile não ficou isento de protestos. Um grupo reivindicou mais investimentos em saúde para pessoas com deficiência e reclamou da contribuição previdenciária de aposentados. Outro homem protestou contra a ditadura e destacou pautas sociais e trabalhistas. Apesar disso, a festa seguiu de forma tranquila, sem incidentes graves, com forte simbolismo nacional e interação positiva entre forças de segurança e população.

Declarações e Reflexões sobre a Independência

Em declaração, o presidente da Câmara, Papy, ressaltou a importância do ato: “Faço questão de vir não só como representante da Mesa Diretora, mas também como cidadão. É um evento importantíssimo, de memória da nação brasileira, da Independência do Brasil. É uma reflexão muito importante que fazemos hoje: a dos lados que são opositores, mas que, no final do dia, precisam realmente de um país pacificado, que olhe para o futuro e que, principalmente, priorize a nação brasileira”.

O evento, portanto, consolidou-se como um marco da data cívica em Campo Grande, mesclando apresentações militares empolgantes, simbolismo patriótico e reivindicações sociais que deram o tom de participação popular.