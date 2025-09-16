Desfile, baile e melhorias estruturais celebram 18 anos do CCI Piratininga

O Centro de Convivência de Idosos (CCI) Edmundo Scheunemann, no bairro Piratininga, completou 18 anos com festa e programação especial voltada à terceira idade. O evento teve como tema a chegada da Primavera e contou com desfile, baile e atrações musicais, reunindo idosos, moradores da região e convidados.

Um dos pontos altos da comemoração foi a escolha do casal Miss e Mister CCI. Mercedes Alves Ramos, de 83 anos, frequenta o espaço há 12 anos e recebeu a faixa ao lado do aposentado Cezário Alves Oliveira.

Mercedes ao lado de Cezário – Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Ela conta que o centro ajudou na retomada do convívio social após a morte do marido. “Eu não esperava ser escolhida. Eu mesma que fiz essa florzinha para o meu cabelo e o vestido”, disse Mercedes, emocionada.

Estrutura renovada

Durante a celebração, o coordenador da unidade, Douglas Alves, apresentou as melhorias implementadas neste ano, incluindo a piscina aquecida entregue em abril, que permitiu ampliar as aulas de hidroginástica.

A unidade também oferece academia da terceira idade, ginástica, cursos e jogos recreativos.

Representantes do setor social que participaram do evento destacaram que os Centros de Convivência de Idosos funcionam como referência no território, promovendo autonomia, convivência comunitária e atividades voltadas à saúde física e emocional dos participantes.

Papel social

Os CCI’s de Campo Grande buscam incentivar a autoestima e a socialização dos idosos, além de fortalecer vínculos familiares e comunitários. As atividades incluem lazer, cursos, geração de renda e prevenção de riscos sociais.

*Com informações da Prefeitura de CG