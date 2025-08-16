Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CRIME AMBIENTAL

Desmatamento de área de Mata Atlântica em Taquarussu é investigado

15,57 hectares de vegetação nativa foram suprimidos irregularmente, e autoridades ambientais cobram regularização da propriedade

Duda Schindler

Imagens via satélite so local - Foto: Reprodução/ MPMS
Imagens via satélite so local - Foto: Reprodução/ MPMS

Uma área de 15,57 hectares de vegetação nativa da Mata Atlântica em Taquarussu, município distante a 330,1 km de Cmapo Grande, está sob investigação por desmatamento irregular. O local, composto por fragmentos de vegetação em estágio médio de regeneração, foi desmatado entre junho de 2022 e janeiro de 2023 sem autorização ambiental.

O desmatamento foi considerado grave por órgãos ambientais, já que a área estava preservada e não se tratava de pastagem degradada, como alegado pela defesa do proprietário. Imagens de satélite e dados georreferenciados confirmam a presença de vegetação nativa, inclusive em trechos declarados como Reserva Legal.

Segundo especialistas, a vegetação da Mata Atlântica só pode ser utilizada em casos de interesse público ou social, mediante autorização do órgão ambiental e compensação proporcional à área desmatada — exigências que não foram cumpridas neste caso.

As autoridades ambientais notificaram o proprietário para apresentar documentos que comprovem a regularidade da propriedade, incluindo cadastro rural, licenças ambientais e planos de recuperação de áreas degradadas.

*Com informações do MPMS

