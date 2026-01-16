Desmatamento de quase 50 ha do Pantanal vira alvo do MP

O desmatamento de uma área de 48,2 hectares de vegetação nativa do Pantanal, em uma fazenda de Corumbá, levou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) a abrir um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades ambientais.

A área foi alvo de fiscalização do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que constatou a supressão da vegetação em corte raso sem autorização do órgão ambiental. A partir do auto de infração e do laudo técnico, o caso foi encaminhado ao Ministério Público.

Investigação do Desmatamento

Segundo a Promotoria, a intervenção pode configurar infrações administrativas e cíveis e, em tese, crime ambiental. Pela irregularidade, foi aplicada multa administrativa de R$ 49 mil.