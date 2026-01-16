Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Desmatamento de quase 50 ha do Pantanal vira alvo do MP

Inquérito apura corte raso de mais de vegetação nativa em fazenda de Corumbá

Karina Anunciato

Multa alcançou os R$ 49 mil Foto: MPMS
O desmatamento de uma área de 48,2 hectares de vegetação nativa do Pantanal, em uma fazenda de Corumbá, levou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) a abrir um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades ambientais.

A área foi alvo de fiscalização do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), que constatou a supressão da vegetação em corte raso sem autorização do órgão ambiental. A partir do auto de infração e do laudo técnico, o caso foi encaminhado ao Ministério Público.

Investigação do Desmatamento

Segundo a Promotoria, a intervenção pode configurar infrações administrativas e cíveis e, em tese, crime ambiental. Pela irregularidade, foi aplicada multa administrativa de R$ 49 mil.

O inquérito foi instaurado pela 2ª Promotoria de Justiça da comarca de Corumbá e tem como objetivo reunir documentos, perícias e outras informações para esclarecer as circunstâncias do desmate e a responsabilidade dos envolvidos.

Próximos Passos da Investigação

Entre as primeiras providências estão a notificação do proprietário para apresentação de documentos ambientais, a requisição da matrícula do imóvel rural e a comunicação ao Imasul para registro do caso no Cadastro Ambiental Rural.

O Ministério Público também determinou o envio de cópia dos autos à Polícia Federal, que deverá apurar eventual crime ambiental. Ao final da investigação, o caso pode resultar em acordo para reparação do dano, ação judicial ou arquivamento do procedimento.

