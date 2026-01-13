Desmatamento no Pantanal cai 65,4% em 2025, mas MS concentra 82% da área suprimida

O desmatamento no Pantanal teve uma queda considerada histórica em 2025, segundo dados do Prodes Pantanal, sistema oficial de monitoramento por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No período de 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025, foram registrados 291,21 km² de supressão de vegetação nativa, o menor volume desde o início da série anual, em 2001.

O número representa uma redução de 65,4% em relação ao ciclo anterior, quando o bioma somou 842,44 km² de vegetação suprimida — dado que havia colocado 2024 como o terceiro pior ano da série histórica.

Apesar da queda geral, o levantamento mostra que Mato Grosso do Sul concentrou 81,62% da supressão registrada no Pantanal, com 237,69 km². Já Mato Grosso ficou com 53,51 km², o equivalente a 18,38%.

Corumbá lidera e responde por mais da metade do total em 2025

Em Mato Grosso do Sul, dois municípios aparecem como principais pontos de supressão no Pantanal: Corumbá, com 166,01 km², e Porto Murtinho, com 38,00 km². Juntos, os dois somaram 70,06% de toda a área mapeada no bioma em 2025, segundo a tabela divulgada pelo Prodes.

Outros municípios sul-mato-grossenses também aparecem no levantamento, como Aquidauana (14,94 km²), Rio Verde de Mato Grosso (12,66 km²), Ladário (4,25 km²) e Miranda (1,47 km²).