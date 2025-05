Detran e PGE inauguram núcleo para agilizar cumprimento de decisões judiciais

Será inaugurado nesta segunda-feira (5), em Campo Grande, o Núcleo de Atendimento Judicial (Najud), nova unidade interna do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), criada para garantir maior agilidade e eficiência no cumprimento de decisões judiciais. A estruturação do núcleo é fruto de parceria com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

A criação do Najud foi motivada pelo aumento no volume de ordens judiciais recebidas pelo órgão, especialmente na área de habilitação, onde foram identificadas mais de 900 demandas acumuladas. O objetivo é evitar prejuízos com multas por descumprimento de prazos judiciais e padronizar o atendimento dessas determinações.

Implantação e Objetivos do Najud

Desde fevereiro de 2025, o núcleo centraliza o cumprimento de ordens encaminhadas pela Coordenadoria Jurídica da PGE no Detran (CJUR-PGE/Detran). Com a mudança, a equipe passou de uma para seis servidoras dedicadas exclusivamente à triagem, análise e resposta às ordens judiciais: Glayce, Alessandra, Thamires, Laura, Paola e Cleicienne. O grupo também atua em articulação com outros setores do Detran-MS.

Instalado dentro da sede da PGE, no Parque dos Poderes, o Najud tem a proposta de garantir mais celeridade aos processos e reduzir impactos financeiros gerados por atrasos.