Detran-MS abre avaliação para alunos opinarem sobre instrutores de autoescolas

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) lançou um formulário para que candidatos à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) avaliem a qualidade das aulas práticas e o desempenho dos instrutores de trânsito.

O questionário é enviado por e-mail aos alunos assim que finalizam as aulas práticas e permanece disponível até a realização do exame de direção. A iniciativa busca coletar opiniões sobre o ensino veicular e contribuir para melhorias no processo de formação de condutores.

As avaliações dos alunos também fazem parte dos critérios do concurso Instrutores do Ano, lançado em 2024 pelo Detran-MS, que reconhece os melhores profissionais da área.

Para participar, o instrutor precisa estar com credencial válida, ter encaminhado pelo menos 36 alunos para exames e recebido no mínimo 18 avaliações.

“O feedback dos alunos é essencial para aprimorar o ensino e valorizar os bons profissionais. O questionário abrange aspectos como conhecimento do instrutor, práticas de ensino e desempenho”, explica a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

*Com informações do Detran-MS