Detran-MS abre leilão com veículos para circulação e sucatas

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu um novo leilão com veículos conservados para circulação e sucatas, abrangendo automóveis e motocicletas apreendidos em 21 municípios do estado. Os lances podem ser feitos online até o dia 17 de março, às 15h (horário local), pelo site www.tenorioleiloes.com.br.

Entre os destaques do certame está um Hyundai Azera 3.0 V6, ano 2011/2012, na cor prata, com lance inicial de R$ 16.790,00, e uma moto Honda CG 160 Fan 2024, na cor cinza, com valor mínimo de R$ 4.230,00. No total, 147 lotes de veículos conservados estão disponíveis, sendo 124 motocicletas e 23 automóveis. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar desta categoria.

Sucatas e restrições de compra

Além dos veículos conservados, o leilão inclui 53 lotes de sucatas aproveitáveis, contendo 103 motocicletas e 43 automóveis. Nesta categoria, apenas empresas credenciadas pelo Detran podem oferecer lances.

Já a sucata inservível, destinada exclusivamente a empresas do setor de siderurgia, fundição ou reciclagem cadastradas no Detran-MS, conta com um único lote, composto por 59 motocicletas e 4 automóveis, totalizando aproximadamente 8.633 kg de material ferroso.

Visitação dos lotes

Os interessados podem visitar os veículos antes de realizar os lances. A visitação ocorre nos dias 13 e 14 de março, no pátio da PMAX, localizado na Rua Gigante Adamastor, nº 16, Jardim Santa Felicidade, em Campo Grande. O horário de funcionamento será das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30.

