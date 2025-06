Detran-MS alerta para aumento de golpes com boletos falsos de IPVA

Mesmo após pagar uma guia de IPVA, um casal de Campo Grande continuava com débitos ativos no sistema do Detran-MS. Ao buscar atendimento, descobriu que havia sido vítima de um golpe.

O valor havia sido transferido para um destinatário sem qualquer ligação com os órgãos oficiais do Estado.

A guia, segundo relataram, teria sido gerada no site do Detran-MS. Mas a análise do comprovante revelou que o documento havia sido emitido por uma página falsa. O caso foi comunicado à área de tecnologia do Detran-MS e à Secretaria de Fazenda (Sefaz-MS), responsável pelo tributo, que confirmaram a falsificação.

Esse tipo de golpe, envolvendo guias de pagamento fraudulentas, tem se tornado cada vez mais frequente. A recomendação é que os motoristas emitam boletos apenas por meio do site oficial do Detran de Mato Grosso do Sul, que termina em “.ms.gov.br”.

Além disso, é essencial verificar quem será o recebedor do pagamento. Guias de licenciamento devem ter como beneficiário o Detran-MS, enquanto boletos de IPVA têm como destinatária a Sefaz-MS. Caso o nome do órgão não apareça corretamente, o pagamento deve ser interrompido.

O canal mais seguro para emissão de guias e consultas é o site www.detran.ms.gov.br. O atendimento também está disponível por WhatsApp, no número (67) 3368-0500, por meio da assistente virtual Glória.

A orientação é evitar links enviados por terceiros e jamais confiar em sites de aparência duvidosa. Em caso de dúvida, o ideal é buscar confirmação diretamente nos canais oficiais do governo.

*Com informações do Governo de MS