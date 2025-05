Detran-MS alerta sobre erro em guias de veículos com placa final 3

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) emitiu um alerta aos proprietários de veículos com placas 3: as guias físicas de licenciamento referentes ao exercício de 2025, enviadas pelos Correios, contêm erros de paginação e não devem ser utilizadas.

Segundo o órgão, a falha comprometeu a correspondência enviada aos motoristas, gerando divergência entre os dados apresentados na capa e o conteúdo da guia anexada. Como medida imediata, o Detran solicitou aos Correios a suspensão da entrega e a devolução das correspondências já enviadas.

Documento correto

A orientação oficial é que os motoristas desconsiderem totalmente a guia recebida pelos Correios e, em vez disso, utilizem os canais digitais para acessar o documento correto. Entre as opções estão o portal Meu Detran e a atendente virtual Glória, disponível via WhatsApp no número (67) 3368-0500.

Para os contribuintes que, eventualmente, já tenham efetuado o pagamento com base na guia impressa com erro, o Detran-MS recomenda procurar uma agência presencial da autarquia. No local, os servidores já estão instruídos sobre os procedimentos necessários para regularizar a situação.

Com a medida, o Detran busca evitar transtornos aos proprietários de veículos e assegurar a legalidade do processo de licenciamento. A recomendação é que os contribuintes fiquem atentos às informações oficiais para evitar cobranças indevidas ou pendências em seus registros veiculares.