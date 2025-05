Detran-MS inaugura núcleo para acelerar cumprimento de decisões judiciais

Um novo passo foi dado na modernização administrativa do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). Nesta segunda-feira (5), foi inaugurado o Núcleo de Atendimento Judicial (NAJUD), estrutura interna voltada exclusivamente para o cumprimento de decisões judiciais. A iniciativa foi realizada em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS).

A criação do NAJUD visa solucionar um problema recorrente: o acúmulo de ordens judiciais, principalmente na área de habilitação. Em determinado momento, mais de 900 demandas estavam pendentes. O atraso na execução dessas decisões vinha gerando multas à administração pública, causando impactos financeiros significativos. Com o novo núcleo, busca-se maior agilidade, padronização e efetividade nos atendimentos do Detran-MS.

O NAJUD foi formalmente instituído em fevereiro de 2025 e está vinculado à Coordenadoria Jurídica da PGE no Detran (CJUR-PGE/Detran). Antes operando com apenas uma servidora, o setor agora conta com uma equipe de seis pessoas dedicadas à triagem, análise e cumprimento das ordens judiciais: Glayce, Alessandra, Thamires, Laura, Paola e Cleicienne. Elas também atuam como ponte de comunicação entre o jurídico e os demais setores do Detran-MS.

Foi definido que o núcleo funcionaria fisicamente nas dependências da PGE, no Parque dos Poderes. Essa integração com o Detran-MS contribui para a celeridade no trâmite dos processos e reforça a sintonia entre os órgãos envolvidos. Dessa forma, as ordens judiciais passam a ser processadas com maior fluidez e menor margem para atrasos.

NAJUD: Avanço na Eficiência dos Serviços

A medida foi classificada como um avanço expressivo na eficiência dos serviços prestados. Para o Detran-MS, o NAJUD simboliza o fortalecimento do compromisso com a transparência, consolidando soluções rápidas à sociedade sul-mato-grossense.