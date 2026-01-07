Curso de reciclagem do Detran-MS passa a ter 45 horas e novas regras

O Detran-MS passou a ofertar o curso de Reciclagem para Condutores Infratores com novas regras, ampliando a carga horária de 30 para 45 horas/aula para motoristas que tiveram o direito de dirigir suspenso em Mato Grosso do Sul.
As mudanças incluem novo formato de avaliação, possibilidade de curso EAD com aulas ao vivo e cronograma presencial já definido para janeiro de 2026, em Campo Grande.
A ampliação da carga horária tem como objetivo reforçar a formação e a conscientização dos condutores, alinhando o curso às novas diretrizes nacionais de educação para o trânsito. Para participar, é necessário que o motorista esteja com bloqueio de suspensão ativo no prontuário junto ao Detran-MS, além de realizar a inscrição e o pagamento da guia dentro do prazo.
A frequência no curso é obrigatória em 100% das aulas. Em casos de ausência justificada por atestado médico ou determinação judicial, o participante poderá repor as aulas sem custos adicionais, conforme orientação da coordenação.
Na Capital, o curso será realizado de forma presencial nos dias 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 de janeiro de 2026, no Bloco 19 da Gerência de Cursos e Capacitação do Detran-MS, em Campo Grande. As aulas acontecem das 16h30 às 20h55 nos dias de semana e, aos sábados, das 7h30 às 11h55 e das 13h às 17h25.
As novas regras também preveem a oferta do curso na modalidade EAD, com aulas ao vivo, ampliando o acesso aos condutores do interior do estado. O processo de avaliação foi atualizado: o número de questões para aprovação passou de 21 para 20, e a prova pode ser realizada de forma escrita ou online.
As inscrições devem ser feitas pelo Portal de Serviços Meu Detran, na aba Educação, opção Cursos Presenciais. O investimento para participar do curso é de R$ 264,65.
*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul