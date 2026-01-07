Curso de reciclagem do Detran-MS passa a ter 45 horas e novas regras

O Detran-MS passou a ofertar o curso de Reciclagem para Condutores Infratores com novas regras, ampliando a carga horária de 30 para 45 horas/aula para motoristas que tiveram o direito de dirigir suspenso em Mato Grosso do Sul.

As mudanças incluem novo formato de avaliação, possibilidade de curso EAD com aulas ao vivo e cronograma presencial já definido para janeiro de 2026, em Campo Grande.

A ampliação da carga horária tem como objetivo reforçar a formação e a conscientização dos condutores, alinhando o curso às novas diretrizes nacionais de educação para o trânsito. Para participar, é necessário que o motorista esteja com bloqueio de suspensão ativo no prontuário junto ao Detran-MS, além de realizar a inscrição e o pagamento da guia dentro do prazo.

A frequência no curso é obrigatória em 100% das aulas. Em casos de ausência justificada por atestado médico ou determinação judicial, o participante poderá repor as aulas sem custos adicionais, conforme orientação da coordenação.