Detran-MS deixará de enviar guias de licenciamento impressas a partir de agosto

A partir de agosto, o Detran-MS não enviará mais guias de licenciamento impressas para proprietários de veículos com placas finais de 7 a 0. A mudança faz parte do processo de digitalização dos serviços, que será ampliado para todas as placas em 2026.

Com a nova regra, os motoristas deverão emitir o documento por meio do portal Meu Detran, do aplicativo do órgão ou pelo WhatsApp da assistente virtual Glória, no número (67) 3368-0500.

As agências físicas continuarão disponíveis para quem optar pelo atendimento presencial.

O órgão informou que a decisão foi motivada pelo baixo índice de pagamento das guias enviadas por correio — cerca de 9,2% — e pela alta taxa de endereços desatualizados, que reduzia a efetividade do envio.

A medida também tem como objetivo reduzir custos, economizar papel e direcionar recursos para melhorias tecnológicas.

Mesmo com a mudança, o Detran-MS afirma que todos os canais de atendimento continuarão ativos para auxiliar a população durante o período de adaptação. A recomendação é que os proprietários fiquem atentos aos prazos para evitar multas e encargos.

*Com informações do Detran-MS