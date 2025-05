Detran-MS intensifica ações educativas para reduzir violência no trânsito

Com a chegada do Maio Amarelo, campanha internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, o Detran-MS intensificou suas ações educativas em todo o Estado. A iniciativa, segundo a diretora de Educação do órgão, Andréa Moringo, não se resume apenas ao mês de maio, mas ocorre de forma contínua ao longo do ano.

Neste mês, no entanto, as atividades se concentram. O movimento é promovido mundialmente desde 2014 pelo Observatório Nacional de Segurança Viária. O tema de 2025 — “Desacelere. Seu bem mais precioso é a vida” — foi lançado pelo Contran e está sendo trabalhado desde setembro do ano passado.

De acordo com Andrea Moringo durante entrevista ao vivo no Microfone Aberto desta terça-feira (6), as ações do Detran-MS buscam envolver tanto o poder público quanto a sociedade civil. A proposta é despertar uma mudança de comportamento entre motoristas, ciclistas e pedestres.

Além disso, uma atenção especial tem sido dada à micromobilidade urbana, com foco em condutores de bicicletas elétricas e ciclomotores. Como não há exigência de habilitação para esse público, a educação se torna ainda mais essencial para garantir a segurança nas vias.

Andrea Moringo no estúdio da Rádio Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando De Carvalho/RCN67

“A educação é fundamental, mas não se sustenta sozinha. É preciso também sinalizar e fiscalizar o trânsito para garantir um comportamento seguro”, destacou a diretora.

Radares e sinalização inteligente

Em municípios como Três Lagoas, onde há registro de ao menos dez acidentes por dia, medidas de fiscalização têm sido debatidas com prioridade. A instalação de novos radares, por exemplo, pode ajudar na desaceleração dos veículos que entram no perímetro urbano vindos de rodovias — uma das principais causas de sinistros graves.

Esses dispositivos fazem parte de um pacote de sinalização oferecido pelo Detran aos municípios. A implementação depende de estudos técnicos realizados pela diretoria de fiscalização e engenharia do órgão, em parceria com as prefeituras.

O uso de tecnologias mais modernas e menos invasivas, como as lombadas eletrônicas, tem sido priorizado no lugar dos antigos quebra-molas. A sinalização clara e padronizada, conforme o Manual Brasileiro de Sinalização, também está entre as recomendações técnicas.

Trânsito mais seguro para todos

Segundo Andréa, Mato Grosso do Sul é 100% integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, o que facilita a adoção de medidas em todos os municípios. Além disso, o Detran-MS tem promovido capacitações com equipes regionais para multiplicar as orientações e campanhas em diferentes regiões do Estado.

A diretora também ressalta a importância de envolver empresas privadas e grandes polos industriais, como em Inocência, onde a fábrica de celulose elevou consideravelmente o fluxo de veículos e trabalhadores.