Detran-MS publica calendário anual de licenciamento para 2025

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) divulgou nesta quinta-feira (28) o Calendário Anual de Licenciamento de Veículos para o exercício anual de 2025 que entra em vigor a partir de 1° de janeiro.

O porte do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) é obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, seja o documento físico impresso ou digital por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Vale lembrar que o motorista flagrado circulando em vias urbanas ou rodovias com veículo não licenciado comete uma infração gravíssima. O art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira, além da medida administrativa de remoção do veículo ao pátio.

O calendário de 2025 começa a valer em abril e o prazo final para regularização é sempre o ultimo dia útil de cada mês. Confira a tabela com as datas fixadas pelo Detran-MS na Portaria “N” Nº 184 publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Final da placa e mês de pagamento

1 e 2 – Abril

3 – Maio

4 e 5 – Junho

6 – Julho

7 e 8 – Agosto

9 – Setembro

0 – Outubro

*Com informações da Comunicação Detran-MS