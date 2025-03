Detran-MS realiza leilão com 87 motocicletas para circulação

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu três leilões de veículos apreendidos em seus pátios. Entre as oportunidades, estão 87 motocicletas que podem voltar a circular, incluindo uma Honda FAN 2019, com lance inicial de R$ 2.273.

Além das motos, o leilão também oferece carros, como um Fiat Punto Attractive 2012, com lance inicial de R$ 7.665. Os interessados podem dar lances até às 15h do dia 24 de março, por meio do site www.barretoleiloes.com.br.

Os lotes estão divididos em três categorias:

Leilão de Circulação : 100 veículos, incluindo as 87 motocicletas.

: 100 veículos, incluindo as 87 motocicletas. Leilão de Sucata Aproveitável : 37 lotes, sendo 27 automóveis e 60 motocicletas.

: 37 lotes, sendo 27 automóveis e 60 motocicletas. Leilão de Inservíveis: lote único de 23,49 kg de material ferroso.

Para quem quiser ver os veículos de perto antes de dar um lance, as visitas ao pátio da AUTOTRAN estarão abertas nos dias 19, 20 e 21 de março, das 8h às 11h e das 13h30 às 16h30. O endereço é Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, Bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

Os editais completos estão disponíveis no site do Detran-MS.

*Com informações do Detran-MS