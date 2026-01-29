Veículos de Comunicação
Detran tira baliza e muda prova prática da CNH em MS

Exame passa a ser feito em vias públicas e com pontuação mais rigorosa

Karina Anunciato

Isabela Fialho, no estúdio da rádio Massa Campo Grande Foto: Ana Lorena Franco/ Massa CG
Os exames práticos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Mato Grosso do Sul passaram por mudanças que alteram de forma significativa a avaliação de candidatos a motorista e motociclista. A principal novidade é o fim da tradicional prova de baliza realizada no pátio do Detran, substituída por manobras em vias públicas.

A alteração busca aproximar o exame da condução real no trânsito. Em vez de um ambiente controlado, o candidato passa a ser avaliado em situações do dia a dia, como estacionamento lateral em rua, leitura de sinalização, percepção de riscos e controle do veículo em meio ao fluxo urbano.

A mudança vale também para o exame de motocicleta. A retirada da prancha desloca o foco da avaliação para o controle da moto em subidas, descidas, frenagens e condução em baixa velocidade, além da atenção ao tráfego ao redor.

Outra mudança importante está no sistema de pontuação. O novo modelo permite o encerramento antecipado da prova caso o candidato cometa erros considerados graves, o que, segundo especialistas, tende a tornar o exame mais rigoroso, apesar do discurso de flexibilização.

Também houve redução na carga mínima obrigatória de aulas práticas, que passou de 20 para duas horas-aula. Apesar disso, a formação continua condicionada ao acompanhamento de instrutor credenciado. A quantidade total de aulas passa a variar conforme a necessidade de cada aluno.

Impacto das Mudanças na CNH em MS

Segundo a advogada Isabela Fialho, especialista em direito de trânsito, a flexibilização não significa facilitação. “A prova continua exigente e, em alguns pontos, mais rigorosa. Quem não estiver preparado para o trânsito real não vai passar”, afirma.

As aulas seguem com registro formal, incluindo assinatura do instrutor e possibilidade de uso de câmeras internas nos veículos, tanto para controle quanto para eventual contestação do exame.

As novas regras já são adotadas em Mato Grosso do Sul e em outros poucos estados, como Goiás, São Paulo, Espírito Santo e Amazonas. A expectativa é que o modelo sirva de base para uma futura padronização nacional, prevista pelo Contran, mas ainda sem data definida.

Acompanhe a entrevista completa:

