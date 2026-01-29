Detran tira baliza e muda prova prática da CNH em MS

Os exames práticos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Mato Grosso do Sul passaram por mudanças que alteram de forma significativa a avaliação de candidatos a motorista e motociclista. A principal novidade é o fim da tradicional prova de baliza realizada no pátio do Detran, substituída por manobras em vias públicas.

A alteração busca aproximar o exame da condução real no trânsito. Em vez de um ambiente controlado, o candidato passa a ser avaliado em situações do dia a dia, como estacionamento lateral em rua, leitura de sinalização, percepção de riscos e controle do veículo em meio ao fluxo urbano.

A mudança vale também para o exame de motocicleta. A retirada da prancha desloca o foco da avaliação para o controle da moto em subidas, descidas, frenagens e condução em baixa velocidade, além da atenção ao tráfego ao redor.

Outra mudança importante está no sistema de pontuação. O novo modelo permite o encerramento antecipado da prova caso o candidato cometa erros considerados graves, o que, segundo especialistas, tende a tornar o exame mais rigoroso, apesar do discurso de flexibilização.

Também houve redução na carga mínima obrigatória de aulas práticas, que passou de 20 para duas horas-aula. Apesar disso, a formação continua condicionada ao acompanhamento de instrutor credenciado. A quantidade total de aulas passa a variar conforme a necessidade de cada aluno.

Impacto das Mudanças na CNH em MS

Segundo a advogada Isabela Fialho, especialista em direito de trânsito, a flexibilização não significa facilitação. “A prova continua exigente e, em alguns pontos, mais rigorosa. Quem não estiver preparado para o trânsito real não vai passar”, afirma.

As aulas seguem com registro formal, incluindo assinatura do instrutor e possibilidade de uso de câmeras internas nos veículos, tanto para controle quanto para eventual contestação do exame.

As novas regras já são adotadas em Mato Grosso do Sul e em outros poucos estados, como Goiás, São Paulo, Espírito Santo e Amazonas. A expectativa é que o modelo sirva de base para uma futura padronização nacional, prevista pelo Contran, mas ainda sem data definida.

Acompanhe a entrevista completa: