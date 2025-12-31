Dezembro Laranja alerta para câncer de pele no verão

Na correria do dia a dia, os cuidados com a pele acabam ficando em segundo plano para muita gente. Em um país de alta exposição solar como o Brasil, essa negligência aumenta o risco do câncer de pele, o tipo mais comum da doença no país. O alerta é reforçado pelo Dezembro Laranja, campanha nacional voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce.

Segundo o dermatologista Alexandre Moretti, cerca de 30% de todos os tumores diagnosticados no Brasil são de pele.

“É o câncer mais frequente, principalmente por causa da intensa exposição solar. Vivemos em um país com altos índices de radiação durante quase todo o ano”, afirma.

Alexandre Moretti

Durante o verão, o risco aumenta ainda mais. De acordo com o especialista, os índices de radiação ultravioleta podem ultrapassar níveis considerados extremos, o que exige cuidados contínuos. “A principal forma de prevenção é evitar a exposição ao sol sem proteção, seja com filtro solar, roupas adequadas ou evitando os horários de maior radiação”, diz.

Sinais de alerta

Entre os principais sinais que não devem ser ignorados estão feridas que não cicatrizam, lesões que sangram com facilidade, nódulos ou pintas que crescem rapidamente, mudam de cor ou apresentam bordas irregulares. Moretti destaca atenção especial ao melanoma, responsável por menos de 5% dos casos, mas com maior risco de metástase e morte.

“O melanoma pode evoluir de forma rápida. Quando diagnosticado tardiamente, o risco é muito maior. Já os outros tipos, como o carcinoma basocelular e o espinocelular, costumam ter tratamento mais simples quando identificados precocemente”, explica.

Diagnóstico e tratamento

Na maioria dos casos, o tratamento envolve a remoção cirúrgica da lesão, com margem de segurança. Dependendo da localização, pode ser necessária uma cirurgia mais complexa, com enxerto ou reconstrução. “Quando o câncer é identificado no início, a cirurgia costuma ser curativa”, afirma o dermatologista.

Moretti também alerta para fatores de risco além do sol, como histórico familiar, poluição, tabagismo e queimaduras solares intensas. “Não é só a exposição acumulada ao longo da vida. Aquela queimadura que deixa a pele muito vermelha também aumenta o risco, especialmente para melanoma”, diz.

Prevenção diária

A recomendação dos especialistas inclui o uso diário de protetor solar, roupas de manga longa, chapéus de aba larga, óculos escuros e evitar o sol entre 10h e 16h. “Proteger a pele é um cuidado simples, mas essencial. Diagnóstico precoce salva vidas”, afirma Moretti.

A campanha Dezembro Laranja segue ao longo do mês com ações de conscientização em todo o país, reforçando a importância da prevenção e da consulta regular ao dermatologista.

Acompanhe a entrevista completa: