Dia D contra a Influenza imuniza mais de 5 mil em Campo Grande

Mais de 5,1 mil pessoas foram imunizadas contra a gripe neste sábado (10), durante o Dia D de Vacinação em Campo Grande. A ação integra a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza.

Os números são parciais, já que a contagem oficial das doses segue em atualização pelas unidades de saúde. A mobilização contou com 16 locais de vacinação, incluindo unidades básicas e dois drives-thru, com grande adesão da população.

O drive do Parque Ayrton Senna registrou 1.739 doses aplicadas, enquanto o ponto no quartel do Corpo de Bombeiros, no Centro da cidade e imunizou 2.000 pessoas.

Nas Unidades de Saúde da Família (USFs), foram aplicadas 1.378 doses. O objetivo da ação é reforçar a cobertura vacinal, especialmente em um momento de aumento das síndromes respiratórias na rede pública de saúde.

“Estamos enfrentando um período crítico de síndromes respiratórias, e a vacinação é uma das ferramentas mais eficazes para reduzir internações e proteger vidas. O engajamento da população é fundamental para atravessarmos esse momento com mais segurança”, declarou a secretária municipal de Saúde da Capital, Rosana Leite.

Já a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental da Sesau, Veruska Lahdo, enfatizou a ampliação das estratégias de acesso. “Sabemos que muitas pessoas só conseguem buscar atendimento aos fins de semana. Por isso, retomamos o drive-thru e abrimos unidades em todas as regiões. A vacina é segura, eficaz e salva vidas”, afirmou.

A vacinação segue neste domingo (11), até às 17h, exclusivamente no drive-thru do Parque Ayrton Senna, que atenderá tanto pedestres quanto pessoas em veículos.