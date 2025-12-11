Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

serviços

Dia D da Saúde Inclusiva oferta atendimentos, exames e vacinação no Bioparque Pantanal

Serviços de saúde e apoio às famílias atípicas acontecem neste sábado

Ana Lorena Franco

Ação mobiliza rede de atendimento e inclusão - Reprodução/Agência de Notícias MS
Ação mobiliza rede de atendimento e inclusão - Reprodução/Agência de Notícias MS

O Governo de Mato Grosso do Sul promove neste sábado (13) um mutirão de serviços gratuitos de saúde, inclusão e cidadania no Bioparque Pantanal, das 8h às 18h, com atendimentos, exames, vacinação e palestras abertas ao público. A ação reúne instituições públicas e privadas que ampliam o acesso a consultas e procedimentos voltados a diferentes faixas etárias.

A programação oferece exames e consultas mediante agendamento pelo telefone (67) 99184-6252.

Há vagas para odontologia, ultrassom de mama, ultrassom de carótidas, mamografia, preventivo e atendimento com médico da família, com distribuição das senhas nos períodos da manhã e da tarde.

O evento também inclui dois momentos formativos no auditório do Bioparque. Às 9h, a nutricionista Pamela Leal aborda a importância da alimentação para pessoas com autismo. Às 10h, a neuropsicopedagoga Ivete Goldoni Moreti apresenta o tema “Desvendando o TDAH”, com foco no neurodesenvolvimento e em práticas de apoio às famílias.

A oferta de vacinas contempla 18 imunizantes do calendário nacional, entre eles hepatite A e B, pneumocócica 10-valente, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, varicela, HPV, Covid-19 e influenza, conforme indicação para cada público.

A diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, destaca que a iniciativa reforça o compromisso do espaço com acolhimento e acessibilidade. Ela afirma que o Dia D fortalece valores ligados à diversidade e ao papel educativo do Bioparque, que se propõe a receber visitantes e famílias atípicas com respeito e autonomia.

Serviço

Data: Sábado, 13 de dezembro
Horário: 8h às 18h
Local: Bioparque Pantanal — Avenida Afonso Pena, 6277, Bairro Chácara Cachoeira, Campo Grande
Entrada: Gratuita

Atendimentos e exames
Agendamento pelo telefone (67) 99184-6252

  • Odontologia (Amigos do Coração) — 30 vagas de manhã e 30 à tarde
  • Ultrassom de mama (Onça Pintada) — 30 vagas de manhã e 30 à tarde
  • Ultrassom de carótidas (Sejusp) — 30 vagas de manhã e 30 à tarde
  • Mamografia (Cassems) — 30 vagas de manhã e 30 à tarde
  • Preventivo (Cassems) — 50 vagas de manhã e 50 à tarde
  • Médico da Família (Cassems) — 8 vagas de manhã e 20 à tarde
  • Mamografia (Hospital do Amor) — 30 vagas de manhã e 30 à tarde
  • Preventivo (Hospital do Amor) — 50 vagas de manhã e 50 à tarde

Palestras
Auditório do Bioparque Pantanal

  • 9h — “A importância da nutrição para as pessoas com autismo”, com Pamela Leal
  • 10h — “Desvendando o TDAH”, com Ivete Goldoni Moreti
