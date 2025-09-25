Veículos de Comunicação
RENOVANDO VIDAS!

Dia da Doação de Órgãos: MS já tem 156 autorizações via AEDO

No Dia da Doação de Órgãos, AEDO traz registro gratuito e digital; MS tem 156 autorizações e reforça a rede com apoio dos cartórios.

Adriano Hany

Assinatura eletrônica da AEDO reforça doação de órgãos em MS
m MS, 156 autorizações de doação foram formalizadas via AEDO desde abril, pelo e-Notariado. Foto: Gerada por IA

No Brasil, o Dia da Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro, volta os holofotes para uma decisão capaz de mudar destinos. A doação de órgãos ganhou um reforço tecnológico em 2024.

Desde abril, qualquer cidadão pode formalizar gratuitamente, de forma 100% digital, a Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO) pela plataforma e-Notariado. Em Mato Grosso do Sul, 156 pedidos já foram emitidos. Isso sinaliza maior organização e segurança para quem deseja manifestar a vontade em vida.

Criada pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF) em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Ministério da Saúde, a AEDO centraliza a vontade do doador.

Além disso, integra automaticamente a base de consulta de profissionais credenciados no Sistema Nacional de Transplantes. Assim, em casos de urgência, a checagem se torna mais ágil e transparente. Não substitui, no entanto, protocolos médicos ou a avaliação clínica indispensável em cada procedimento.

“Mato Grosso do Sul dá um passo à frente na valorização da vida. Com a AEDO, os cartórios de notas passam a oferecer ao cidadão um canal seguro e digital para declarar sua vontade de doar órgãos. É uma iniciativa que une tecnologia, responsabilidade social e o compromisso do notariado com causas que realmente transformam”, afirmou o presidente do Cartório de Notas de MS, Dr. Elder Dutra.

Segundo ele, o modelo fortalece a política pública e encoraja adesões com simplicidade e respaldo jurídico.

Conforme dados do Ministério da Saúde, os transplantes de rim e fígado estão entre os sólidos mais frequentes em 2024, enquanto córnea e medula óssea lideram entre os chamados tecidos e células. A fila nacional supera 42 mil pessoas.

Nesse cenário, cada autorização formalizada representa potencial de atendimento. Além disso, reduz dúvidas familiares em momentos de dor — frequentemente citadas como um obstáculo decisivo para a concretização de doações.

Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (AEDO)

O procedimento foi desenhado para ser acessível. O interessado entra em www.aedo.org.br, solicita gratuitamente o Certificado Digital Notarizado, realiza uma videoconferência com um tabelião e assina o documento. Nele, escolhe quais órgãos e tecidos deseja doar.

Pode ser revogado a qualquer momento, com o mesmo nível de segurança e rastreabilidade.

Foi adotado um fluxo digital padronizado, com registro imediato na Central Nacional de Doadores de Órgãos. Assim, a vontade do cidadão pode ser facilmente consultada por equipes de saúde autorizadas.

Dessa forma, a decisão fica documentada, com validade jurídica e interoperabilidade institucional, reforçando a governança do sistema de transplantes.

Impacto e Próximos Passos

À medida que a data de 27 de setembro se aproxima, a mensagem central é direta: a informação salva vidas. Com mais opções para registrar a decisão e com canais oficiais fortalecidos, a doação tende a crescer.

Isso beneficia pacientes e famílias que aguardam por um órgão como única alternativa terapêutica. Em MS e no país, a AEDO se coloca como ferramenta de cidadania ativa e solidariedade prática.

