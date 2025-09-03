Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

COMPRE EM CG

Dia do Cliente: data é chance de vender mais e estreitar laços com consumidores

CDL CG ressalta a importância de reforçar a presença nas redes sociais e investir no treinamento da equipe

Karina Anunciato

Rua 14 de Julho em Campo Grande (Reprodução/ PMCG)
Rua 14 de Julho em Campo Grande (Reprodução/ PMCG)

O Dia do Cliente, comemorado em 15 de setembro, está cada vez mais presente no calendário do comércio brasileiro. A data vai além de promoções e pode ser uma boa oportunidade para criar vínculos com quem já compra e conquistar novos consumidores.

Em entrevista ao Microfone Aberto, da Rádio Massa, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), Adelaido Vila, lembrou que, mais do que preço, o que pesa na decisão de compra é o atendimento.

“Hoje o cliente quer ser bem tratado. Isso faz toda a diferença. O preço pode até ser parecido em vários lugares, mas o bom atendimento é que fideliza”, disse.

Adelaido Vila

Adelaido destacou que os lojistas podem aproveitar a data para reforçar a presença nas redes sociais, investir no treinamento da equipe e melhorar a experiência de quem vai até a loja. “Pessoas compram de pessoas, e esse cuidado precisa ser diário”, completou.

Durante a conversa, o dirigente também anunciou uma novidade: uma parceria com a Energisa vai oferecer 25% de desconto na conta de luz para quem aderir a um programa de consumo de energia renovável. “É um presente para os clientes, sem precisar instalar nada em casa ou na empresa”, explicou.

O Dia do Cliente, criado em 2003, tem crescido em importância a cada ano e promete movimentar o comércio em Campo Grande.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos