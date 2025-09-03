Dia do Cliente: data é chance de vender mais e estreitar laços com consumidores

O Dia do Cliente, comemorado em 15 de setembro, está cada vez mais presente no calendário do comércio brasileiro. A data vai além de promoções e pode ser uma boa oportunidade para criar vínculos com quem já compra e conquistar novos consumidores.

Em entrevista ao Microfone Aberto, da Rádio Massa, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDL/CG), Adelaido Vila, lembrou que, mais do que preço, o que pesa na decisão de compra é o atendimento.

“Hoje o cliente quer ser bem tratado. Isso faz toda a diferença. O preço pode até ser parecido em vários lugares, mas o bom atendimento é que fideliza”, disse.

Adelaido Vila

Adelaido destacou que os lojistas podem aproveitar a data para reforçar a presença nas redes sociais, investir no treinamento da equipe e melhorar a experiência de quem vai até a loja. “Pessoas compram de pessoas, e esse cuidado precisa ser diário”, completou.

Durante a conversa, o dirigente também anunciou uma novidade: uma parceria com a Energisa vai oferecer 25% de desconto na conta de luz para quem aderir a um programa de consumo de energia renovável. “É um presente para os clientes, sem precisar instalar nada em casa ou na empresa”, explicou.

O Dia do Cliente, criado em 2003, tem crescido em importância a cada ano e promete movimentar o comércio em Campo Grande.

Acompanhe a entrevista completa: