Dia dos Namorados deve movimentar R$ 97 milhões no comércio de Campo Grande

O comércio de Campo Grande deve registrar um fôlego extra com o Dia dos Namorados, que neste ano pode ultrapassar o Dia das Mães em movimentação financeira. A projeção é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), que estima uma injeção de R$ 97 milhões na economia local, impulsionada por um crescimento de 8,5% na intenção de compras em relação ao ano passado e aumento no ticket médio.

A informação foi compartilhada ao vivo pelo presidente da CDL, Adelaido Vila, durante entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, nesta quarta-feira (11).

Segundo ele, o desempenho reflete não apenas o apelo emocional da data, mas o aquecimento gradual do consumo após um período de retração.

“O Dia dos Namorados começa a ultrapassar até o Dia das Mães, que é tradicionalmente o Natal do primeiro semestre. Toda a cadeia produtiva — do pequeno artesão ao grande lojista — se mobiliza. Isso movimenta bares, floriculturas, restaurantes, cestas de café e muito mais”, destacou.

Adelaido Vila nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

Ticket médio e comportamento do consumidor

O ticket médio estimado para os presentes é de R$ 220, mas a CDL acredita que o valor final pode ser ainda maior. De acordo com Adelaido, o fim do parcelamento das compras de Natal liberou o crédito de parte dos consumidores, o que pode estimular novas aquisições.

“É um momento em que o consumidor está com o cartão mais livre, e muitos estão dispostos a investir na data. Por isso, reforçamos que o varejo deve estar preparado, principalmente com um bom atendimento”, alertou.

Segundo ele, a qualidade do atendimento presencial ainda deixa a desejar em comparação ao comércio eletrônico, que já utiliza inteligência artificial para personalizar a experiência do cliente. “O atendimento na loja física precisa evoluir. É isso que fideliza”, reforçou.

Produtos mais procurados

As roupas lideram a lista de presentes mais buscados neste ano, seguidas por calçados e perfumaria. A mudança é reflexo direto da desaceleração econômica, que leva o consumidor a priorizar itens considerados essenciais.

“Com esse friozinho, vai ter muita namorada e namorado ganhando casaco. E é também uma ótima chance para o lojista girar o estoque do inverno passado”, brincou Adelaido.

Trocas e estratégia de pós-venda

Com o feriado municipal de 13 de junho permitido para abertura do comércio, a CDL recomenda aos lojistas que adotem uma política clara e simpática de trocas. Apesar de não haver obrigação legal de troca por gosto ou tamanho, a entidade orienta que essa seja uma oportunidade para fortalecer o relacionamento com o cliente e até aumentar o ticket médio.

“Quem vai trocar uma peça pode sair com três. Desde que seja bem atendido”, afirmou o presidente da CDL.

