Dia Livre de Impostos terá participação de mais de 300 lojas nesta quinta-feira

O Dia Livre de Impostos (DLI) chega à sua sétima edição nesta quinta-feira (29), em Campo Grande, com a adesão de mais de 300 lojas, incluindo grandes centros comerciais como o Norte Sul Plaza e o Pátio Central Shopping.

O evento, promovido pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL/MS), visa alertar a população sobre o impacto da carga tributária no preço final dos produtos e estimular a reflexão sobre a relação entre tributos pagos e a qualidade dos serviços públicos.

Em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, o presidente da CDL Campo Grande, Adelaido Vila, destacou que a ação não é uma promoção, mas um movimento de conscientização.

“O lojista vai bancar o valor do imposto para mostrar ao consumidor quanto ele paga de tributos e provocar uma reflexão sobre o retorno desses impostos em serviços públicos de qualidade”, explicou.

Segundo Adelaido, a escolha do dia 29 de maio não é aleatória. A data marca, simbolicamente, o período do ano em que o brasileiro trabalha apenas para pagar impostos.

“Em média, trabalhamos cinco meses do ano só para pagar tributos. Por isso, o Dia Livre de Impostos quer chamar atenção para essa realidade”, afirmou.

Ele citou exemplos práticos: uma bicicleta tem cerca de 60% de seu valor composto por impostos; motos e celulares chegam a ter 62% de carga tributária. “Não somos contra pagar impostos, mas defendemos uma contrapartida que garanta saúde, educação e segurança de qualidade”, pontuou.

A adesão ao evento cresceu nas últimas edições, com mais lojistas participando e oferecendo produtos sem o valor dos impostos embutidos. A iniciativa inclui não apenas lojas de rua, mas também shoppings e outros pontos de grande circulação.

O processo para participar é simples: o lojista escolhe um ou dois produtos do seu mix, entra em contato com a CDL ou FCDL/MS, e passa a integrar a lista oficial de participantes.

Adelaido ressaltou que a conscientização começa cedo. Na manhã do dia 29, a programação terá início em uma escola de Campo Grande, onde estudantes participam de atividades voltadas ao entendimento do sistema tributário.

“Desde o início do ano, as crianças estão aprendendo sobre impostos, justamente para formar cidadãos mais conscientes sobre o que pagam e o que devem cobrar do poder público”, afirmou.