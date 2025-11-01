Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ECONOMIA

Diferença no preço de flores chega a 194% na véspera do Dia de Finados

Com a proximidade do Dia de Finados, preços de flores e velas variam e podem pesar no bolso do consumidor

Ana Lorena Franco

Pesquisa foi realizada em floriculturas, mercados e lojas de artigos religiosos - Reprodução/Agência de Notícias MS
Pesquisa foi realizada em floriculturas, mercados e lojas de artigos religiosos - Reprodução/Agência de Notícias MS

Os preços de flores e velas para o Dia de Finados variam amplamente entre os estabelecimentos de Campo Grande, segundo o levantamento do Procon Estadual. A diferença chega a 194,12% no caso do crisântemo pequeno, um dos itens mais procurados nesta época.

A pesquisa foi realizada no dia 22 de outubro em dez pontos de venda, entre floriculturas, mercados e lojas de artigos religiosos, e avaliou 59 produtos usados nas homenagens aos entes falecidos. No grupo das flores, a segunda maior variação foi registrada na kalanchoe pequena, com diferença de 153,16% entre os locais pesquisados.

Entre as velas, as variações foram mais discretas, com a maior diferença encontrada na vela palito nº 6. O preço médio do pacote com oito unidades ficou em R$ 9,99, mas a diferença entre estabelecimentos chegou a 73,71%.

Mesmo com a estabilidade de preços observada em parte dos itens, o levantamento revela que o consumidor pode economizar significativamente ao comparar valores antes da compra. O Procon orienta que as pessoas deem preferência ao comércio formal e solicitem nota fiscal, como forma de garantir seus direitos e evitar o incentivo à informalidade.

A pesquisa foi realizada no dia 22 de outubro em dez pontos de venda, entre floriculturas, mercados e lojas de artigos religiosos, e avaliou 59 produtos usados nas homenagens aos entes falecidos. No grupo das flores, a segunda maior variação foi registrada na kalanchoe pequena, com diferença de 153,16% entre os locais pesquisados.

Entre as velas, as variações foram mais discretas, com a maior diferença encontrada na vela palito nº 6. O preço médio do pacote com oito unidades ficou em R$ 9,99, mas a diferença entre estabelecimentos chegou a 73,71%.

O Procon orienta que as pessoas deem preferência ao comércio formal e solicitem nota fiscal, como forma de garantir seus direitos e evitar o incentivo à informalidade.

