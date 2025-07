Diferença no preço de serviços de barbearia chega a 233% em Campo Grande

Uma pesquisa realizada entre os dias 16 e 18 de julho em Campo Grande apontou diferenças expressivas nos preços praticados por barbearias da cidade. Os dados mostram que a variação pode ultrapassar 200% em alguns serviços, como limpeza de pele e modelagem de sobrancelhas, o que reforça a importância da comparação antes de contratar.

O levantamento foi feito em 12 barbearias distribuídas pelas sete regiões urbanas da Capital. A maior disparidade identificada foi no serviço de limpeza de pele: enquanto alguns estabelecimentos cobravam R$ 30, outros chegavam a R$ 100 — uma variação de 233%.

Já no serviço de sobrancelha, os valores variavam entre R$ 10 e R$ 30, diferença de 200%.

Para o corte de cabelo masculino, o preço oscilava entre R$ 30 e R$ 80, o que representa uma diferença de 167%. O serviço de barba custava entre R$ 30 e R$ 60. Já os combos com corte e barba variavam de R$ 60 a R$ 150, dependendo do local.

A recomendação é que os consumidores confirmem o valor total antes de iniciar o atendimento, já que alguns pacotes podem incluir serviços adicionais, como lavagem ou hidratação, o que impacta diretamente no preço final.

Também é importante observar a higiene do local, a qualidade do atendimento e exigir a nota fiscal, que é o documento necessário para eventuais reclamações.

Dúvidas ou denúncias relacionadas aos serviços podem ser registradas presencialmente na sede do Procon Municipal, na Avenida Afonso Pena, nº 3.128, ou pelos telefones (67) 3314-1231 e 156 (opção 6).

A tabela completa com os preços coletados está disponível no site oficial do Procon de Campo Grande.

*Com informações da Prefeitura de CG