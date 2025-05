Digix adota licença menstrual e lança cartilha para combater tabus sobre o ciclo feminino

Em entrevista ao programa Manhã da Massa, da Massa FM Campo Grande, na quarta-feira (28), Suely Almoas, presidente da Digix, defendeu o direito à dignidade menstrual e falou sobre as ações da empresa voltadas à valorização do ciclo feminino no ambiente de trabalho.

A conversa, no Dia Internacional da Dignidade Menstrual, abordou iniciativas como a concessão de licença para pessoas que menstruam e o lançamento da cartilha Menstruar é Natural.

“Metade da população vai menstruar em algum momento da vida, e ainda assim é um tema tratado como tabu”, afirmou Suely, ao destacar que o silêncio em torno da menstruação compromete o acesso à saúde e à informação.

Suely Almoas nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

Benefício inédito e mudança de cultura

Desde março de 2023, a Digix oferece até dois dias de folga por mês para colaboradoras que menstruam. O benefício foi criado para acolher sintomas físicos e emocionais associados ao ciclo menstrual, como dores, enxaquecas e alterações de humor.

“O objetivo é reconhecer a fisiologia feminina, não tratar isso como frescura ou algo mental”, explicou Suely. Segundo ela, o acolhimento contribui para a construção de um ambiente corporativo mais respeitoso, inclusivo e produtivo.

Cartilha gratuita contra a desinformação

A cartilha Menstruar é Natural foi lançada oficialmente hoje. O material gratuito está disponível nas redes sociais da Digix e no site da empresa. Com linguagem acessível, o conteúdo aborda as fases do ciclo, sintomas comuns, dicas de higiene menstrual e espaço para anotações pessoais.

“A informação traz dignidade. É preciso entender o próprio corpo e combater o preconceito com conhecimento”, destacou a presidente da empresa.

Além de atender ao público interno, a cartilha tem como meta alcançar também escolas, empresas e qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre o tema.

Equidade de gênero começa com informação

Durante a entrevista, Suely reforçou que a menstruação não é um assunto restrito às mulheres. Para ela, incluir os homens no debate é essencial para mudar a percepção social sobre o tema e promover empatia no ambiente profissional.

“Todo mundo convive com alguém que menstrua. Se os homens entenderem isso, eles vão saber acolher e respeitar mais”, disse. Ela lembrou que, com mais consciência, o mercado de trabalho tende a se tornar mais igualitário.

Reconhecimento de boas práticas

Com foco nas pessoas, a Digix já foi premiada 16 vezes como uma das melhores empresas para se trabalhar na região Centro-Oeste, segundo a certificação GPTW (Great Place to Work).

A estratégia, segundo Suely, é simples: colocar o bem-estar dos colaboradores no centro da gestão.

“Informação traz dignidade, e dignidade é base para construir equidade de gênero”, afirmou durante a entrevista.

A cartilha está disponível no site da Digix (www.digix.com.br), no perfil @somosdigix e também no Instagram pessoal da presidente (@suelyalmoas).

Confira a entrevista na íntegra: