Digix é reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no Centro-Oeste

Mato Grosso do Sul segue se destacando na geração de empregos formais e na valorização de ambientes de trabalho qualificados. Segundo os dados mais recentes do novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o estado criou 12.584 novas vagas com carteira assinada nos três primeiros meses de 2025.

Os setores que mais impulsionaram esse crescimento foram os de serviços, tecnologia e agroindústria. Mas além do volume de contratações, a qualidade dos ambientes corporativos também chama a atenção.

Um exemplo é a Digix, empresa sul-mato-grossense de tecnologia, que foi reconhecida como uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Centro-Oeste, conforme o ranking 2025 do Great Place to Work (GPTW).

Reconhecimento baseado na percepção dos colaboradores

O ranking da GPTW avalia o ambiente organizacional das empresas por meio da percepção direta dos colaboradores. A metodologia inclui pesquisa de clima e análise das práticas de gestão interna.

Para muitos profissionais, a experiência na Digix representa a realização de um sonho. É o caso de Nivaldo Silveira, coordenador de produtos da empresa, que destaca o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho como um dos principais diferenciais.

“Conheço a Digix desde que me formei em 2007. Sempre admirei a postura inovadora da empresa e, quando surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes. Hoje posso dizer com tranquilidade: é o melhor lugar em que já trabalhei. Aqui, sinto que posso equilibrar minha vida e meu trabalho de verdade”, relatou.

Cultura organizacional focada nas pessoas

A presidente da Digix, Suely Almoas, afirma que o reconhecimento reforça o propósito que acompanha a empresa desde sua fundação. “Nosso objetivo sempre foi proporcionar um ambiente onde as pessoas gostassem de trabalhar e sentissem orgulho em fazer parte. Esse reconhecimento mostra que é possível crescer colocando as pessoas como prioridade”, afirmou.

A premiação foi entregue nesta semana, em Goiânia, reunindo empresas de todo o Centro-Oeste.

Campo Grande consolida potencial para atrair e reter talentos

A presença da Digix na lista das melhores empresas para trabalhar destaca o potencial de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul como regiões capazes de reter talentos e fortalecer um ambiente corporativo mais saudável e atrativo.

A expectativa é que esse reconhecimento sirva de inspiração para outras empresas, que buscam melhorar suas práticas internas, valorizar os profissionais e tornar-se mais competitivas no mercado regional e nacional.