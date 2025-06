Diretor do Aeroporto detalha mudanças e pede paciência durante obras em Campo Grande

Após o início das obras que prometem ampliar em 85% a capacidade do Aeroporto Internacional de Campo Grande, o diretor Usiel Vieira detalhou nesta terça-feira (24) as melhorias já realizadas e as novidades previstas. O objetivo principal é modernizar e tornar o terminal mais confortável para os usuários.

Em entrevista à Massa FM Campo Grande, Vieira destacou ações já concluídas pela Aena Brasil, empresa que administra o aeroporto desde outubro de 2023. Entre elas, estão a instalação completa do sistema de ar-condicionado, que antes funcionava com apenas 40% da capacidade, aumento em 47% dos assentos na sala de embarque, além da criação de novos espaços para o conforto e acessibilidade dos passageiros.

“Já implantamos o espaço pet, espaço mais conforto, espaço leitura, espaço kids e, recentemente, inauguramos uma sala multissensorial para atendimento de passageiros neurodivergentes, que atende simultaneamente até seis pessoas”, detalhou Vieira.

Usiel Vieira nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

Segundo ele, Campo Grande se tornou uma espécie de “laboratório de inclusão” para a rede Aena no Brasil.

Ampliação e novas tecnologias

O diretor explicou que a obra iniciada recentemente aumentará em 85% a capacidade atual do terminal, criando um piso superior com escadas rolantes, elevadores e três pontes de embarque (fingers). Isso permitirá embarques mais confortáveis, sem exposição dos passageiros ao clima.

Além disso, haverá melhorias tecnológicas importantes, como a automatização do sistema de raio-x e do transporte de bagagens, garantindo maior agilidade e eficiência nas operações.

Outra novidade é a implantação de uma pista de saída rápida, especialmente para operações da Base Aérea de Campo Grande. “Isso permitirá maior agilidade nas operações aéreas, aumentando a disponibilidade da pista para pousos e decolagens, destacou Vieira.