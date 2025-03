Distrito de Albuquerque, em Corumbá, terá serviços do Detran-MS na próxima semana

Moradores do Distrito de Albuquerque, em Corumbá, poderão contar com os serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) sem precisar se deslocar até a cidade.

O projeto Detran Mais Perto, que leva atendimento itinerante a regiões afastadas, estará na localidade na próxima terça-feira (18), oferecendo diversos serviços aos cidadãos.

O atendimento será realizado das 9h às 15h na Escola Municipal Rural de Educação Integral Luiz Albuquerque, localizada na Avenida Imaculada Conceição, sem número. No local, será possível regularizar documentos, tirar dúvidas sobre veículos e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de realizar o parcelamento de débitos.

Entre os serviços disponíveis estão consulta de pontos na CNH, emissão de guias, vistoria de veículos para transferência, emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), primeiro emplacamento, além de consulta e regularização de pendências.

Criado para atender comunidades afastadas de agências fixas do Detran, o projeto leva equipamentos e servidores até os distritos, facilitando o acesso da população aos serviços. Esta será a segunda ação do Detran Mais Perto em 2025 – a primeira ocorreu no Distrito Pana, em Nova Alvorada do Sul.

No ano passado, a iniciativa passou por localidades como Nova Itamarati, Nova Casa Verde e Anhanduí, alcançando cerca de 400 pessoas com serviços de regularização de documentos e renovação da CNH.

*Com informações do Detran-MS