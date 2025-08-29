Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ECONOMIA

Dívida pública sobe para 77,6% do PIB em meio a déficit histórico

Resultado negativo de julho foi impulsionado pelo pagamento concentrado de precatórios, que somaram R$ 62,7 bilhões

Fernando de Carvalho

Valor é o segundo pior para o mês, perdendo apenas para julho de 2020, no auge da pandemia de covid-19 - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Valor é o segundo pior para o mês, perdendo apenas para julho de 2020, no auge da pandemia de covid-19 - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O déficit do setor público consolidado (União, estados, municípios e estatais) chegou a R$ 66,6 bilhões em julho, pressionado pelo pagamento de precatórios. O valor, divulgado nesta sexta-feira (29) pelo Banco Central, é o segundo pior já registrado para o mês, atrás apenas de julho de 2020, durante a pandemia.

Detalhamento do resultado

Do total, o Governo Central respondeu por R$ 56,4 bilhões, os governos regionais por R$ 8,1 bilhões e as estatais por R$ 2,1 bilhões. Em julho do ano passado, o déficit havia sido de R$ 21,3 bilhões, mostrando um aumento expressivo.

O Tesouro Nacional explicou que a diferença está relacionada ao pagamento concentrado de precatórios neste ano, que somaram R$ 62,7 bilhões em julho. Em 2024, essas despesas haviam sido quitadas em fevereiro.

Acumulado do ano e em 12 meses

Entre janeiro e julho, o déficit primário soma R$ 44,5 bilhões (0,61% do PIB), desempenho melhor que no mesmo período de 2024, quando o rombo foi de R$ 64,7 bilhões (0,97% do PIB).

Já no acumulado de 12 meses houve piora: déficit de R$ 27,3 bilhões (0,22% do PIB), revertendo o superávit de R$ 17,9 bilhões registrado até junho.

Dívida pública em alta

Incluindo os juros, o déficit nominal em julho alcançou R$ 175,6 bilhões. Em 12 meses, chegou a R$ 968,5 bilhões, o equivalente a 7,86% do PIB.

A dívida bruta do governo geral subiu para 77,6% do PIB, equivalente a R$ 9,6 trilhões. O aumento foi influenciado pelo pagamento de juros, emissões de títulos e pela desvalorização cambial. A dívida líquida também avançou, chegando a 63,7% do PIB.

Desafios para o arcabouço fiscal

O arcabouço fiscal, aprovado em 2023, estabelece limite para os gastos e permite déficit de até 0,25% do PIB neste ano. Apesar disso, as projeções oficiais apontam que a dívida deve crescer para 84,2% do PIB em 2028, só recuando a partir daí.

As estimativas do mercado financeiro são mais pessimistas: 93,5% do PIB em 2034. Já o Fundo Monetário Internacional prevê que o índice ultrapasse 100% em 2035, acendendo alerta sobre a trajetória das contas públicas.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos