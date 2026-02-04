Divulgação de resultados de bancos movimenta investidores nesta semana

A temporada de balanços corporativos do quarto trimestre de 2025 tem início nesta quarta-feira (4) no Brasil, com a divulgação dos resultados de Itaú Unibanco e Banco Santander Brasil.

A expectativa é que os números das instituições financeiras deem o tom do mercado nas próximas semanas e influenciem o comportamento dos investidores.

Com o início da divulgação dos resultados, analistas avaliam indicadores como lucro, inadimplência, concessão de crédito e rentabilidade, além das projeções das empresas para 2026.

O desempenho dos grandes bancos costuma servir como referência para outros setores da economia.

Na véspera, o principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, avançou 1,58% e fechou aos 185.674 pontos, renovando pela nona vez no ano o recorde de fechamento, após a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom), que trouxe sinalizações sobre o cenário de juros.

Cenário externo pressiona ações de tecnologia

No mercado internacional, investidores seguem atentos aos impactos do avanço da inteligência artificial sobre empresas de tecnologia. As preocupações com possíveis mudanças nos modelos de negócios têm levado a um ajuste de posições, principalmente em companhias ligadas a software, bancos de dados e serviços de tecnologia da informação.

O receio é de que soluções baseadas em IA reduzam a demanda por produtos tradicionais desses segmentos, afetando receitas e margens no médio prazo. Diante desse cenário, parte dos investidores tem reduzido exposição a esse tipo de ativo.

EUA no radar dos investidores

Outro fator acompanhado pelos mercados é o fim da paralisação parcial do governo dos Estados Unidos, que trouxe alívio momentâneo para os principais índices de ações do país.

Além disso, dados sobre o mercado de trabalho norte-americano, como relatórios privados de emprego, seguem no radar por influenciarem as expectativas sobre juros e política monetária.

*Com informações da B3