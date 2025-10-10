Divulgados os vencedores do Concurso de Contos “Ulysses Serra” 2025

Foram divulgados os vencedores da edição 2025 do Concurso de Contos “Ulysses Serra”, uma das principais iniciativas de estímulo à produção literária em Mato Grosso do Sul.

O primeiro lugar ficou com o conto “Jornada”, de Karl Frederick Alecksander Phillip de Figueiredo Rocha. Em segundo, “A farpa entre os dentes”, de Thaís Gomes de Miranda dos Santos, e em terceiro, “Cabeça molhada”, de André Luiz Pereira Alves. Todos os autores premiados são residentes em Campo Grande.

A cerimônia de premiação será realizada no dia 23 de outubro, às 19h30, no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), com entrada gratuita e aberta ao público.

Durante o evento, os contos vencedores serão apresentados e interpretados por Acadêmicos da ASL. A seleção das obras foi feita por duas bancas avaliadoras compostas por membros da Academia, que destacaram a diversidade temática e o fortalecimento da literatura sul-mato-grossense.

Além dos três primeiros colocados, sete contos receberam menções honrosas pela qualidade literária:

23 de junho, de João Gabriel de Assis Benitez (Corumbá)

Fragmento, de Vinícius Ferraz Martins (Campo Grande)

O avô, de Marcos Vinícius Teixeira (Campo Grande)

Chupim, de Pedro Isaac Vanderlei de Souza (Campo Grande)

As moscas, de Hélder Rafael Rescigno Nunes Dias (Campo Grande)

O argentino, de Victor Hugo Xavier Flandoli (Campo Grande)

A comitiva perdida, de Roberto Marques Pereira (Campo Grande)

O concurso homenageia o escritor corumbaense Ulysses Serra, fundador da ASL, e distribui premiações que variam de R$ 1.000 a R$ 3.000 aos três primeiros colocados. A iniciativa teve inscrições gratuitas e contou com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

*Com informações da ASL