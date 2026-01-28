Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Do Corredor Bioceânico aos perímetros urbanos, rodovias federais em MS mudam de cenário

Aumento do tráfego pesado, circulação internacional e pressão sobre áreas urbanas ampliam os desafios da segurança viária no estado

Fernando de Carvalho

Aumento do tráfego pesado amplia os desafios da segurança viária no estado - Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67
Aumento do tráfego pesado amplia os desafios da segurança viária no estado - Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

O avanço do Corredor Bioceânico, somado ao crescimento industrial acelerado de Mato Grosso do Sul, já provoca mudanças estruturais na dinâmica das rodovias federais que cortam o estado.

O aumento do fluxo de veículos, especialmente de cargas pesadas e de origem estrangeira, amplia os desafios da fiscalização, da segurança viária e do combate ao crime organizado.

Em entrevista exclusiva à Massa FM Campo Grande, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso do Sul, o inspetor João Paulo Pinheiro Bueno, aponta que esse cenário vem se desenhando há pelo menos uma década e tende a se intensificar com a consolidação do corredor internacional.

“De uns dez anos para cá, o fluxo de veículos no Mato Grosso do Sul mudou totalmente. Hoje as rodovias têm muito mais veículos de carga e de passeio, e isso tende a crescer ainda mais com a chegada do Corredor Bioceânico.”

Tráfego pesado e risco nos perímetros urbanos

João Paulo Pinheiro Bueno nos estúdios da Massa FM Campo Grande

O crescimento do tráfego de caminhões ocorre tanto na região leste, impulsionada pela cadeia da celulose, quanto no oeste, com o transporte de minério e produtos vindos da fronteira. Rodovias como a BR-262 passaram a concentrar veículos pesados ao longo de toda a extensão.

Esse cenário aumenta o risco principalmente nos trechos urbanos. Campo Grande e Dourados concentram hoje os pontos de maior acidentalidade no estado, devido à convivência entre veículos leves e caminhões de grande porte em áreas de tráfego intenso.

Comportamento do motorista ainda pesa mais que a estrutura

Embora a infraestrutura das rodovias seja um fator relevante — com longos trechos de pista simples e ausência de acostamento — a PRF aponta que o principal problema segue sendo o comportamento do condutor.

“Os principais fatores dos sinistros continuam sendo a desatenção, as ultrapassagens em locais proibidos e o excesso de velocidade”, explicou o superintendente.

A velocidade, segundo ele, nem sempre causa o acidente, mas agrava suas consequências, transformando ocorrências leves em sinistros graves ou fatais.

Tráfico internacional muda de perfil em MS

Na fronteira, a dinâmica do crime organizado também se transformou. A maconha perdeu protagonismo para a cocaína, droga com maior valor agregado e impacto mais severo.

“Antes, nossas apreensões giravam em torno de duas toneladas por ano. Em 2025, chegamos a 14 toneladas de cocaína apreendidas”, destacou Bueno.

Segundo a PRF, o estado passou a ser utilizado como corredor estratégico por organizações criminosas que atuam no tráfico internacional.

Tecnologia para suprir falta de efetivo

Com mais de 4 mil quilômetros de rodovias federais e cerca de 615 policiais no estado, a PRF aposta no uso intensivo de tecnologia para ampliar a capacidade de fiscalização. Monitoramento por câmeras, drones, cães farejadores e viaturas com internet satelital fazem parte da estratégia.

“Muitas vezes você sai de Campo Grande e já perde o sinal do celular. A internet via satélite permite manter comunicação e agir com mais rapidez”, afirmou.

Medicamentos ilegais viram alerta de saúde pública

Outro fenômeno que chama atenção é o aumento das apreensões de medicamentos irregulares, especialmente as chamadas canetas emagrecedoras. O volume apreendido cresce de forma acelerada.

“No ano passado foram cerca de 5.300 unidades. Só em janeiro deste ano, já apreendemos 1.300”, relatou.

Para a PRF, o problema extrapola o campo criminal e atinge diretamente a saúde pública, já que os produtos não possuem controle sanitário.

Fiscalização além do crime

A atuação da PRF também envolve temas menos visíveis, como a fiscalização de antenas de internet via satélite instaladas de forma irregular nos veículos e o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes em pontos vulneráveis das rodovias.

Esse trabalho ocorre de forma contínua, com mapeamento de áreas sensíveis e ações preventivas ao longo de todo o ano.

Educação e prevenção

Campanhas educativas seguem como uma das principais ferramentas para reduzir mortes no trânsito. A PRF avalia que ações de conscientização sobre velocidade, uso do cinto de segurança, celular ao volante e planejamento de viagem ajudaram a mudar comportamentos ao longo dos anos, embora a imprudência ainda seja recorrente.

Orientação ao motorista

Diante do novo cenário viário de Mato Grosso do Sul, a principal orientação da PRF é planejamento e prudência antes de pegar a estrada.

“Revisar o veículo, respeitar a sinalização, evitar ultrapassagens proibidas e não usar o celular são atitudes simples que fazem diferença”, reforçou o superintendente.

Ele também lembra que a fiscalização não depende apenas da presença visível da viatura.

“Mesmo que o motorista não veja a viatura, pode estar sendo monitorado. A PRF está fiscalizando.”

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos