Shopping Norte Sul Plaza entrega mais de 2,7 toneladas de alimentos ao Sesc Mesa Brasil

O Shopping Norte Sul Plaza realizou a entrega oficial dos alimentos arrecadados durante a Campanha de Natal “O Nosso Natal é Mágico”. Ao todo, foram doadas 2,783 toneladas de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Sesc Mesa Brasil, programa voltado ao combate à fome e ao desperdício de alimentos.
Parcerias
A cerimônia de entrega contou com a participação das equipes de marketing do shopping e do Sesc Mesa Brasil, reforçando o compromisso conjunto com ações de responsabilidade social e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.
Campanha
A ação solidária envolveu toda a comunidade do Norte Sul Plaza, mostrando que a união de esforços gera impacto social positivo e contribui para a segurança alimentar de quem mais precisa.
Compromisso social
Anna Carolina Bruno, gerente de marketing do shopping, destacou a importância da iniciativa:
“Todas as nossas campanhas são pensadas para ir além das celebrações e reforçar o papel social do Shopping Norte Sul Plaza de transformação social, impactando positivamente nosso entorno. Essa entrega ao Mesa Brasil representa nosso compromisso com a solidariedade e ações que geram impacto real na comunidade.”
Sesc Mesa Brasil reforça importância da doação
Para Adriane Zadi, gerente do Sesc Mesa Brasil, a doação fortalece o trabalho de segurança alimentar das famílias atendidas.
“São anos de colaboração, o que torna essa iniciativa ainda mais expressiva. Com esta doação, conseguiremos reforçar o trabalho junto às instituições sociais e garantir a entrega dos alimentos às pessoas que mais precisam.”
Sobre o Sistema Comércio MS
O Sistema Comércio MS é composto pela Fecomércio MS, Sesc MS, Senac MS, IPF e Sindicatos Empresariais, presidido por Edison Araújo. A entidade é administrada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros.