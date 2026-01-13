Shopping Norte Sul Plaza entrega mais de 2,7 toneladas de alimentos ao Sesc Mesa Brasil

O Shopping Norte Sul Plaza realizou a entrega oficial dos alimentos arrecadados durante a Campanha de Natal “O Nosso Natal é Mágico”. Ao todo, foram doadas 2,783 toneladas de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Sesc Mesa Brasil, programa voltado ao combate à fome e ao desperdício de alimentos.

Parcerias

A cerimônia de entrega contou com a participação das equipes de marketing do shopping e do Sesc Mesa Brasil, reforçando o compromisso conjunto com ações de responsabilidade social e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade.

Campanha

A ação solidária envolveu toda a comunidade do Norte Sul Plaza, mostrando que a união de esforços gera impacto social positivo e contribui para a segurança alimentar de quem mais precisa.

Compromisso social

Anna Carolina Bruno, gerente de marketing do shopping, destacou a importância da iniciativa: