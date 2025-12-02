DOF apreende 70 mil pacotes de cigarros e recupera caminhão roubado em Mundo Novo

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de domingo (30), 70 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai em Mundo Novo, município sul-mato-grossense que faz divisa com o país vizinho.

A carga estava armazenada dentro de uma residência e também em um caminhão-baú Iveco, que havia sido roubado em 2022, em Belo Horizonte (MG).

A abordagem ocorreu durante patrulhamento no perímetro urbano. Ao perceber a presença da equipe, o condutor abandonou o caminhão no quintal de um imóvel e fugiu a pé pelo Bairro Vila Nova. Foram feitas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Durante a vistoria, os policiais encontraram caixas com milhares de pacotes de cigarros tanto na casa quanto no caminhão. A checagem das placas revelou que eram falsas e que o veículo possuía registro de roubo. Segundo o DOF, a carga apreendida está avaliada em aproximadamente R$ 3,7 milhões.

O material foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Mundo Novo, onde o caso segue em apuração. A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e o Ministério da Justiça.

*Com informações do DOF