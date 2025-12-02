Veículos de Comunicação
Campo Grande

POLÍCIA

DOF apreende 70 mil pacotes de cigarros e recupera caminhão roubado em Mundo Novo

Carga milionária estava em uma casa e em um caminhão-baú com placas falsas

Fernando de Carvalho

Carga milionária estava em uma casa e em um caminhão-baú com placas falsas - Foto: Divulgação/DOF
Carga milionária estava em uma casa e em um caminhão-baú com placas falsas - Foto: Divulgação/DOF

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na noite de domingo (30), 70 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai em Mundo Novo, município sul-mato-grossense que faz divisa com o país vizinho.

A carga estava armazenada dentro de uma residência e também em um caminhão-baú Iveco, que havia sido roubado em 2022, em Belo Horizonte (MG).

A abordagem ocorreu durante patrulhamento no perímetro urbano. Ao perceber a presença da equipe, o condutor abandonou o caminhão no quintal de um imóvel e fugiu a pé pelo Bairro Vila Nova. Foram feitas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Durante a vistoria, os policiais encontraram caixas com milhares de pacotes de cigarros tanto na casa quanto no caminhão. A checagem das placas revelou que eram falsas e que o veículo possuía registro de roubo. Segundo o DOF, a carga apreendida está avaliada em aproximadamente R$ 3,7 milhões.

O material foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Mundo Novo, onde o caso segue em apuração. A ação integra o Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, desenvolvido em parceria entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e o Ministério da Justiça.

*Com informações do DOF

