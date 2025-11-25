Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍCIA

DOF apreende 712 kg de maconha em carro roubado na MS-379

Veículo abandonado após tentativa de fuga em Laguna Carapã tinha placas falsas e registro de roubo em São Paulo

Fernando de Carvalho

Veículo abandonado após tentativa de fuga em Laguna Carapã tinha placas falsas e registro de roubo em São Paulo - Foto: Divulgação/DOF

A apreensão de 712 quilos de maconha marcou uma ação do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) na manhã desta segunda-feira (24) em Laguna Carapã. O entorpecente estava dentro de um Renault Captur roubado no interior de São Paulo.

A equipe realizava um bloqueio na MS-379 quando o motorista retornou ao avistar a presença policial. Após acompanhamento, ele abandonou o carro e fugiu para uma área de mata. Diligências foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

Dentro do veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha. A checagem apontou que as placas eram falsas e que o Captur havia sido roubado em Biritiba Mirim (SP). A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 1,5 milhão.

O material apreendido foi levado para a Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados. A ação faz parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, realizado em parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

*Com informações do DOF

