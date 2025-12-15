Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

POLÍCIA

DOF apreende mais de 350 quilos de drogas durante o fim de semana em MS

Ações em Maracaju e Ponta Porã resultaram em prisões e apreensão de entorpecentes avaliados em cerca de R$ 1 milhão

Fernando de Carvalho

Em Ponta Porã foram apreendidos 320kg de maconha no domingo - Foto: Divulgação/DOF
Em Ponta Porã foram apreendidos 320kg de maconha no domingo - Foto: Divulgação/DOF

Mais de 350 quilos de drogas foram apreendidos pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) durante ações realizadas entre sexta-feira (12) e domingo (14). As ocorrências aconteceram em Maracaju e Ponta Porã e resultaram na prisão de duas mulheres suspeitas de envolvimento com o tráfico.

A maior apreensão ocorreu no domingo (14), em Ponta Porã, quando 320 quilos de maconha foram localizados em meio à vegetação, próximos a um veículo Renault Duster que havia ficado atolado em uma estrada vicinal.

Durante a checagem, foi constatado que o automóvel possuía registro de roubo. Nenhum suspeito foi localizado. A droga, avaliada em aproximadamente R$ 740 mil, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil.

Na sexta-feira (12), na rodovia MS-164, em Maracaju, uma mulher de 39 anos foi presa após ser flagrada transportando 2,4 quilos de haxixe marroquino e 1,2 quilo de skunk. A passageira estava em uma van abordada durante fiscalização nas proximidades do Trevo de Santa Maria.

Ocorrência em Maracaju apreendeu haxixe marroquino e skunk – Foto: Divulgação/DOF

Durante a abordagem, a mulher demonstrou nervosismo e apresentou informações contraditórias. Na bagagem, os policiais localizaram os entorpecentes. Ela afirmou que adquiriu a droga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, e que a levaria até Praia Grande (SP), onde receberia R$ 800 por quilo transportado. O material foi avaliado em cerca de R$ 190 mil e encaminhado à Polícia Federal em Dourados.

Ainda na sexta-feira, outra ocorrência foi registrada na MS-164, em Ponta Porã. Uma jovem de 19 anos foi presa em flagrante ao ser flagrada transportando 33,8 quilos de maconha em um ônibus que fazia o trajeto entre Ponta Porã e Campo Grande.

Durante bloqueio policial próximo ao Trevo do Copo Sujo, a passageira não soube explicar o motivo da viagem. Em vistoria às malas, os policiais encontraram 34 tabletes do entorpecente.

A jovem afirmou que levaria a droga até Maracaju, onde receberia R$ 4 mil pelo transporte. A carga foi avaliada em aproximadamente R$ 70 mil e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

*Com informações do DOF

