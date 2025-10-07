DOF apreende quase 900 quilos de drogas avaliadas em R$ 5,6 milhões em Itaquiraí

Quase 900 quilos de drogas foram apreendidos por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) no sábado (4), em Itaquiraí, no sul de Mato Grosso do Sul.

O entorpecente, avaliado em R$ 5,6 milhões, estava escondido em meio a uma área de mata próxima ao Assentamento Sul Bonito.

Durante patrulhamento pela MS-488, os militares receberam informações sobre a presença de traficantes na região. Ao se aproximarem do local indicado, um homem fugiu em direção à mata.

Durante as buscas, foram encontrados fardos de maconha e skunk — totalizando 423 quilos de maconha e 473 quilos de skunk.

A droga foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí. Nenhum suspeito foi localizado até o momento.

A ação fez parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), dentro da Operação Tempestade no Oeste III, que conta com o apoio do Exército Brasileiro.

*Com informações do DOF