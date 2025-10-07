Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

DOF apreende quase 900 quilos de drogas avaliadas em R$ 5,6 milhões em Itaquiraí

Entorpecentes estavam escondidos em área de mata próxima ao Assentamento Sul Bonito

Fernando de Carvalho

Entorpecentes estavam escondidos em área de mata próxima ao Assentamento Sul Bonito - Foto: Divulgação/DOF
Entorpecentes estavam escondidos em área de mata próxima ao Assentamento Sul Bonito - Foto: Divulgação/DOF

Quase 900 quilos de drogas foram apreendidos por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) no sábado (4), em Itaquiraí, no sul de Mato Grosso do Sul.

O entorpecente, avaliado em R$ 5,6 milhões, estava escondido em meio a uma área de mata próxima ao Assentamento Sul Bonito.

Durante patrulhamento pela MS-488, os militares receberam informações sobre a presença de traficantes na região. Ao se aproximarem do local indicado, um homem fugiu em direção à mata.

Durante as buscas, foram encontrados fardos de maconha e skunk — totalizando 423 quilos de maconha e 473 quilos de skunk.

A droga foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí. Nenhum suspeito foi localizado até o momento.

A ação fez parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), dentro da Operação Tempestade no Oeste III, que conta com o apoio do Exército Brasileiro.

*Com informações do DOF

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos