DOF apreende três carros com 4,5 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Ponta Porã

ADIANDO SONHOS!

Em MS, 72 mil universitários estão endividados e 4 em cada 10 trancaram o curso

Mais de 72 mil universitários de Mato Grosso do Sul enfrentam dificuldades financeiras para continuar os estudos. O número é da nova pesquisa divulgada pela Serasa, que revela a extensão do problema no estado. Cerca de 210 mil ofertas de negociação estão disponíveis para esse público em 59 instituições de ensino com atuação em MS. […]