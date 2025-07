DOF recupera três veículos furtados em Naviraí e Batayporã

Três veículos com registros de furto foram recuperados por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) no domingo (27), em ações realizadas nas regiões de Naviraí e Batayporã. Dois homens, de 26 e 28 anos, foram presos em flagrante.

A primeira ocorrência foi registrada na BR-487, zona rural de Naviraí. Durante abordagem, os policiais identificaram que um Fiat Cronos e um Ford Ecosport, conduzidos pelos suspeitos, haviam sido furtados em Belo Horizonte (MG).

Conforme relato dos homens, eles levariam os veículos até Caarapó, onde receberiam R$ 5 mil pelo transporte.

Os dois foram levados à Delegacia da Polícia Civil de Naviraí.

Em outra ação, na MS-276, em Batayporã, os policiais encontraram um Honda Fit furtado no mês passado em Campo Grande. O carro estava abandonado às margens da rodovia. Foram feitas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

*Com informações do DOF