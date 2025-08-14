Dois bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta quinta

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em dois bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, nesta quinta-feira (14).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: São Conrado e União.

Confira o itinerário completo

São Conrado – R. Curvelo com R. Lucena

– R. Curvelo com R. Lucena União – R. Miguel Benedito Pinto com R. Miguel Abin Abuhassan

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.