Início Campo Grande

COMBATE

Dois bairros de Campo Grande recebem o fumacê nesta quinta

Aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuvas, ventos fortes ou neblina

Ana Lorena Franco

É necessário que os moradores abram portas e janelas para maior eficácia - Reprodução/ Prefeitura Campo Grande
É necessário que os moradores abram portas e janelas para maior eficácia - Reprodução/ Prefeitura Campo Grande

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em dois bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, nesta quinta-feira (14).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: São Conrado e União.

Confira o itinerário completo

  • São Conrado – R. Curvelo com R. Lucena
  • União – R. Miguel Benedito Pinto com R. Miguel Abin Abuhassan

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

