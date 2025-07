Dois homens com mandados de prisão são capturados em Campo Grande

Dois homens com mandados de prisão em aberto foram presos em Campo Grande em ações realizadas pelo Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil. As prisões ocorreram na sexta-feira (25) e no domingo (27), após denúncias e diligências para localizar foragidos na Capital.

Prisão por tráfico de drogas

Na noite de domingo, um homem de 37 anos foi capturado no bairro Jardim Panorama. Ele tinha mandado de prisão por tráfico de drogas relacionado a um crime cometido em 2018. O suspeito foi levado para a Depac Cepol, onde permanece à disposição da Justiça.

Mandado por homicídio qualificado

Na sexta-feira, outro homem foi preso na região da Vila Albuquerque. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Espírito Santo pelo crime de homicídio qualificado.

Após denúncia anônima, equipes do GOI localizaram o suspeito, que foi encaminhado à Depac Centro e aguarda as medidas judiciais cabíveis.

*Com informações da Polícia Civil de MS