Dois homens são presos com arma, drogas e moto furtada durante plano de execução

Dois homens de 25 e 21 anos foram presos nesta segunda-feira (1º), no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. Segundo a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), eles são ligados à facção criminosa PCC e planejavam executar um rival por disputa de território do tráfico de drogas.

Os policiais identificaram que os criminosos estavam em posse de uma motocicleta furtada para praticar o crime e que já se encontravam armados para a execução.

Após as investigações, a equipe realizou buscas no imóvel utilizado pelos homens, no Jardim Campo Nobre, onde foram encontrados a arma de fogo, as munições e a cocaína pronta para comercialização. Foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm, 19 munições e 10 papelotes de cocaína, totalizando 4,2g e uma motocicleta Yamaha/FZ25.