Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

POLÍCIA

Dois homens são presos com arma, drogas e moto furtada durante plano de execução

Ação ocorreu após investigação apontar planejamento de execução motivada por disputa do tráfico

Arthur Ayres

Material apreendido pela DENAR no Jardim Campo Nobre inclui pistola, munições, cocaína e motocicleta usada pelos suspeitos - Foto: Divulgação Polícia Civil
Material apreendido pela DENAR no Jardim Campo Nobre inclui pistola, munições, cocaína e motocicleta usada pelos suspeitos - Foto: Divulgação Polícia Civil

Dois homens de 25 e 21 anos foram presos nesta segunda-feira (1º), no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande. Segundo a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), eles são ligados à facção criminosa PCC e planejavam executar um rival por disputa de território do tráfico de drogas.

Os policiais identificaram que os criminosos estavam em posse de uma motocicleta furtada para praticar o crime e que já se encontravam armados para a execução.

Após as investigações, a equipe realizou buscas no imóvel utilizado pelos homens, no Jardim Campo Nobre, onde foram encontrados a arma de fogo, as munições e a cocaína pronta para comercialização. Foram apreendidas uma pistola calibre 9 mm, 19 munições e 10 papelotes de cocaína, totalizando 4,2g e uma motocicleta Yamaha/FZ25.

Notícias Relacionadas

Os homens foram presos em flagrante e responderão pelos crimes de Receptação; Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito e Tráfico de Drogas Qualificado.

*Com informações da Polícia Civil

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos