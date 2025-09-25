Dois homens são presos com crack e cocaína em Ribas do Rio Pardo

Dois homens moradores de Campo Grande foram presos em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira (25) em Ribas do Rio Pardo. Eles foram abordados por policiais civis na BR-262, próximo a um posto de combustíveis, depois de denúncias que apontavam a chegada de suspeitos de moto vindos da Capital para vender entorpecentes na cidade.

Os agentes encontraram seis embalagens de crack, uma pedra maior da mesma droga ainda não fracionada e 11 porções de cocaína já prontas para venda, além de quatro celulares, dois cartões bancários, dinheiro em espécie e a motocicleta usada na viagem.

Durante os depoimentos, os dois apresentaram versões diferentes sobre a viagem. Um afirmava que ambos tinham ido procurar emprego e que a moto era emprestada, mas o outro admitiu que compraram juntos os entorpecentes em Campo Grande.

Eles foram autuados pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, o que classica esses delitos como inafiançáveis, logo, não houve concessão de liberdade provisória mediante fiança.

*Com informações da PCMS